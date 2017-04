Dronken man slingert met slakkengang over A58

'Ont­wik­ke­lings­werk is mijn roeping'

13:07 GOES - Haar huis, haar baan, haar familie en vrienden. Tanja van Belzen laat alles en iedereen in Goes achter zich. Ze vertrekt in september voor ten minste twee jaar naar Cambodja om daar als vrijwilliger te gaan werken in de sloppenwijken van hoofdstad Phnom Penh.