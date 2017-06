Drie jongens mishandelen meisje Goes

Er is een signalement van de daders. De eerste was de langste van de drie. Het gaat om een blanke jongen van ongeveer 18 jaar. Hij droeg een joggingbroek en een donkergekleurd petje. De tweede dader was ook blank en ongeveer even oud. Hij droeg een bril met een donker montuur, had kort blond haar en was ook gekleed in een joggingbroek. De derde was de kleinste van de drie. Hij heeft een steviger postuur dan de andere twee. Ook hij heeft een blanke huidskleur. Hij heeft iets langer en wat bruiner haar dan de andere twee.