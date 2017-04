DJ Janick Megroot uit Heinkenszand gaat als een speer

Megroot draait techno muziek. Zijn liefde voor het draaien begon tien jaar geleden in soos in Heinkenszand. ,,Daar stond een oude draaitafel met een paar schuiven waar ik af en toe achter kroop.” De controle die een dj heeft vindt hij het gaafst. ,,Ik bepaal wat er gedraaid gaat worden. Ik kan ook echt achter m’n draaitafel staan en bij bepaalde nummers denken, yes ik ga nu dit draaien.” De liefde voor techno kwam met de jaren. ,,Die muziek neemt je mee in een soort trance. Die hele mysterieuze sfeer eromheen vind ik toch ook wel heel gaaf.”

Internationaal

Internationaal doorbreken is Megroots doel. Maar zover is het nog niet. ,,Dat is ongeveer hier op de ladder”, vertelt hij al wijzend ver boven zijn hoofd. Zijn andere hand gaat naar heuphoogte. ,,En ik sta ongeveer hier.” Maar die weg naar de top wilt de dj graag proberen te beklimmen. Hij ging minder werken als grafisch vormgever om zich te kunnen richten op de muziek. ,,Eén dag in de week staat nu in het teken van de muziek. Om 8 uur kom ik uit m’n bed en ben ik een hele dag bezig. Mensen zeggen steeds vaker tegen me dat m’n muziek echt goed is. Dit is het moment daar ik alles eruit moet halen wat erin zit.”