Delta Ride was 'flop' voor fietscafé 't Spulletje in Waarde

WAARDE - Frank en Sandra de Jonge van Fietscafé 't Spulletje in Waarde vinden de Delta Ride for the Roses een topevenement. Toch hebben ze een wat wrange nasmaak overgehouden aan de editie van afgelopen weekend, schrijven de exploitanten op Facebook.

De organisatie van het fietsevenement ten bate van de kankerbestrijding had de ondernemers gevraagd of hun (vorig jaar geopende) café afgelopen zaterdag dienst zou kunnen doen als stopplaats voor de deelnemers. Vlaggen en ander materiaal zou worden geleverd. Maar de avond ervoor hadden de uitbaters nog steeds niets gezien. Telefoontjes naar de Ride-organisatie bleven volgens de De Jonges onbeantwoord. Zelf hadden ze inmiddels wél alles geregeld. Een ehbo-post ingericht, broodjes gesmeerd met extra opgetrommelde vrijwilligers en koffie en thee klaargezet.

Omdat de Ride-organisatie het café had gereserveerd, was dat dicht voor niet-deelnemers aan de charitatieve tocht. Er konden volgens de organisatie 'veel fietsers' langskomen. Maar dat viel - door het ontbreken van de vlaggen en spandoeken - tegen. ,,We waren niet herkenbaar voor de deelnemers", zegt Frank de Jonge.

Grote flop

Hij en zijn vrouw spreken van een 'grote flop'. ,,Ze zijn hier drie keer geweest, maar vervolgens worden de afspraken niet nagekomen. Niet netjes. Voor ons is het een kostenpost, we hebben inkopen gedaan en van zo'n ehbo-post komen we niet meer af." Uiteindelijk hebben de De Jonges het fietscafé maar weer geopend voor andere fietsers.