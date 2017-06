Delta Ride for the roses van start

Duitse automobilist vliegt met 209 km/u over A4 bij Rilland

8:39 RILLAND - Een Duitse automobilist scheurde afgelopen nacht met een wel erg hoge snelheid over de A4 bij Rilland. De verkeerspolitie kreeg hem in het vizier en kon met de videosurveillance zijn snelheid meten. Die kwam gemiddeld uit op 209 kilometer per uur, hoewel ook de 231 nog even werd aangetikt.