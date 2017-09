Deelnemers Obstacle Run in Goes halen kleine 10.000 euro op in strijd tegen kinderkanker

GOES - De deelnemers aan de vierde Zeeuwse Obstacle Run in Goes hebben zaterdag bijna 10.000 euro opgebracht voor Stichting Jayden. Het geld is bestemd voor onderzoek naar neuroblastoom kinderkanker.

In totaal 350 deelnemers, honderd meer dan vorig jaar, legden al hardlopend een parcours van 8 of 12 kilometer af dat vol obstakels lag. Het vergde klimmen en klauteren over onder meer autowrakken en een nat pak was onvermijdelijk.

Het startschot werd gegeven door René Verhulst, voor wie het zijn allerlaatste officiële handeling als burgemeester van Goes was. Wel blijft hij ook in zijn nieuwe functie als burgemeester van Ede ambassadeur voor Stichting Jayden.

De deelnemers kregen vooraf een intensieve warming-up, nodig om blessures te voorkomen. Volgens directeur Marco Bobeldijk van mede-organisator Fitland is deze editie extra naar de veiligheid gekeken naar aanleiding van een dodelijk ongeluk tijdens een soortgelijk evenement in Venlo afgelopen juni. Dat gebeurde op een metershoge glijbaan, die in de haven stond.

Lekker vies worden

,,We hebben onze mensen extra geïnstrueerd", aldus Bobeldijk. Een glijbaan ontbrak in het Goese parcours, maar deelnemers moesten in de stadshaven wel via een touwladder in een bak die boven het water bungelde klimmen en daar vervolgens weer uitspringen om naar de kademuur te zwemmen. ,,Saai is het niet", zeiden de zussen Tamara en Kim de Ridder, die respectievelijk voor de derde en tweede keer meededen, vooraf al. ,,Lekker vies worden, lekker buiten, het geeft een kick", motiveert Tamara haar deelname. Haar zus kreeg de smaak te pakken nadat ze vorig jaar de plek innam van een zieke collega. ,,Het was zo leuk." Maar het goede doel staat voor beiden voorop, want hun kansen om hoog te eindigen schatten ze niet hoog in. ,,De eerste tien? Eerder de laatste tien", lachen ze.

Dat het evenement elke editie meer deelnemers trekt, komt volgens Bobeldijk doordat het uniek is in Zeeland. ,,We krijgen meer naamsbekendheid en het is gewoon fun."