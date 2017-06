De Regenboog doet auditie voor tv programma

videoHOEDEKENSKERKE - Teksten leren, zingen, dansen. Het is hard oefenen voor de kinderen van groep vijf, zes en zeven van De Regenboog in Hoedekenskerke. Op 16 juni doen ze auditie voor de Lang Leve de Muziek Show van de NPO en natuurlijk willen ze daar winnen.

Het moet een echt gelikte show worden die de kinderen van De Regenboog uit Hoedekenskerke volgende week neerzetten. Met zang én dans. Zo hopen de leerlingen van groepen vijf, zes en zeven tijdens de audities een plekje te verdienen in de lang Leve de Muziek show van de NPO. Juf Jenneke van den Dries gaat daarom niet over één nacht ijs. Over ieder stapje, iedere armbeweging, iedere zangnoot is nagedacht. Nicky Bolle heeft geholpen met de choreografie en de hulp van zangeres Marjon van Iwaarden is ingeroepen. Zij geeft vijf maal een uur zangles om de kinderen beter te leren zingen.

Anderhalve minuut

Vrijdagochtend is Van Iwaarden voor de vierde keer op de school in Hoedekenskerke om met de kinderen te oefenen. ,,We doen het nog een keer. Nu niet met dansen tegelijk, maar alleen zang'', zegt juf Lenneke. ,,Heel goed en nu nog net doen alsof jullie het leuk vinden.'' ,,Ik wil die lach zien'', zegt Marjon van Iwaarden. ,,Het duurt maar anderhalve minuut. Dat moeten jullie kunnen! moedigt juf Lenneke aan en met één klik van de muis wordt de muziek weer gestart. Een stap naar links, een stap naar rechts...

Anderhalve minuut, meer tijd hebben de kinderen niet om volgende week aan de jury te laten zien dat zij geselecteerd moeten worden voor het televisieprogramma. Voor de klassenvertegenwoordigers Ties en Lisa is het extra spannend. ,,Wij moeten aan de jury vertellen welke school we zijn en waar we vandaan komen'', zegt Lisa. ,,En dat we willen winnen'', vult Ties aan. ,,We moeten nog even bedenken wat we willen zeggen.''

Vroeg op

De zevenjarige Kaylin zingt een stukje solo. Hij haalt er zijn schouders over op. ,,Ik vind het niet zo spannend hoor'', zegt hij. Waar de drie zich eigenlijk veel meer zorgen over maken is dat ze zo vroeg op moeten. ,,We moeten om half zeven op het station in Goes zijn'', zegt Kaylin. ,,Ik moet om vijf uur al op'', zegt Lisa. ,,We gaan met de trein naar Dordrecht. Juf heeft de kaartjes gekocht.''

Het televisieprogramma is bedoeld om muziekonderwijs meer onder de aandacht te brengen. ,,Wij vinden dat belangrijk'', vertelt Lenneke van den Dries. ,,Maar je ziet ook dat het op andere scholen soms anders is.'' Zeeland is goed vertegenwoordigd tijdens de audities met zes scholen.