Covra in Borssele stelt experts aan voor eindberging radioactief afval

BORSSELE - Nederlands radioactief afval wordt pas over ruim honderd jaar diep in de aarde opgeslagen. Toch wil de Covra, de Centrale organisatie voor radioactief afval in Borssele, met het oog op de eindberging nu al twee deskundigen aanstellen.

Het opbergen van radioactief afval diep onder de grond lijkt in Nederland op dit moment de enige optie. Er bestaan twee varianten: opslaan in klei- of in steenzoutlagen. De zoutlagen bevinden zich vooral in noordelijk Nederland. Klei is op veel meer plaatsen beschikbaar. Beide zijn in potentie geschikt, zegt Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur bij de Covra.

Om de eindberging voor te bereiden, haalt Covra experts in huis. Beiden moeten verstand hebben van ondergrondse berging van radioactief afval. De een moet onder meer onderzoeken hoe lang afvalverpakkingen in diepe ondergrond intact blijven en hoe je tunnels op 500 meter diepte maakt. Daarbij is kennis van zout- en kleilagen een voorwaarde. De ander moet thuis zijn in de zoutmechanica. Een aantal vragen zijn: is definitieve berging van radioactief afval in steenzoutformaties mogelijk, hoe bewegen radioactieve stoffen zich door de ondergrond en kun je op de bergingslocaties de veiligheid aan de oppervlakte berekenen?

Over de exacte eindbergingsmethode wordt pas over 85 jaar een beslissing genomen. In het jaar 2100. Pas in 2130 volgt de daadwerkelijke ondergrondse berging. Dat staat in het Nationale programma voor het beheer van radioactief afval en verbruikte splijtstoffen, dat in 2015 werd gepubliceerd. Verrassend was het rapport niet. Dat het kabinet toen koos voor een lange periode van bovengrondse opslag van radioactief afval, was al langer bekend. De Covra in Borssele kreeg al een vergunning voor uitbreiding met twee gebouwen: één voor de opslag van verarmd uranium en de ander voor hoogradioactief afval.

Desondanks heeft Covra nu al twee vacatures voor deskundigen die zich bezig moeten houden met oplossingen voor de eindberging. Volgens plaatsvervangend directeur Ewoud Verhoef loopt Covra beslist niet te ver voor de muziek uit. ,,Regeren is vooruitzien. Het is van belang nu al experts aan te stellen. Je wilt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat de manier waarop we het radioactief afval nu verpakken zich verhoudt met manier waarop het straks ondergronds wordt geborgen. De eindberging moet ook veilig zijn. Dat vereist onderzoek.''

Er ligt bij de Covra 100 kubieke meter hoogradioactief afval opgeslagen. Dat is een flinke zeecontainer vol. De Covra bewaart verder 11.000 kuub laag- en middelradioactief afval van de industrie, ziekenhuizen en kernenergieproductie. Ook heeft de Covra 17.000 kuub radioactief materiaal in de depot dat afkomstig is van natuurlijke materialen. In totaal ligt er bijna 30.000 kubieke meter aan radioactief afval. Dat zal rond 2130 ruim zijn verdubbeld tot 70.000 kuub, waarvan 401 kubieke meter hoogradioactief afval.