Cheerdance in Goes: 'Leuk, maar ook zwaar'

videoGOES - Leerlingen van Dansschool Body Action Goes zetten momenteel de laatste puntjes op de i voor een grote 'showcase' in juni. Een bijzonder onderdeel is Cheerdance; een combinatie van cheerleading en dansen.

Het is deze zaterdagochtend zweten geblazen in de danszaal in Omnium, waar Body Action Goes is gevestigd. Want Cheerdance is op zijn zachts gezegd een intensieve bezigheid. Terwijl opzwepende muziek uit de luidsprekers klink, geeft docente Fleur van Schaik fanatiek aanwijzingen aan de groep van zo'n veertien meiden in de leeftijd van 11 tot 17 jaar.

Cheerdance is een combinatie van het uit Amerika bekende cheerleading en dansen. Body Action begon vorig jaar met cheerleading, maar de Nederlandse variant is wel anders dan de Amerikaanse, legt eigenaresse Dianne Moens van Body Action uit. ,,Er zit veel minder dans in, het is vooral hoge menselijke torens bouwen."

Dit jaar is de dansschool overgestapt op Cheerdance, waarbij choreografie een veel belangrijkere rol heeft. Wel wordt gewerkt met de pom-poms, de gekleurde attributen die de danseressen in hun handen houden om mee te zwaaien. ,,Mijn dochter Mandy is choreograaf en haar man sportdocent, zo is de combinatie ontstaan", zegt Moens. Behalve dansen komt er ook conditie- en krachttraining kijken bij Cheerdance, nodig om de 'liften' te kunnen uitvoeren. Het is ook de reden dat de groep uit verschillende leeftijden bestaat, de oudere danseressen tillen de jongere op.

,,Het is heel leuk, maar ook zwaar", zeggen leerlingen Katiana Loukasis (16) en Bente Stoutjesdijk (11), nog uithijgend van de repetitie. Vooral de variatie spreekt de meiden aan. ,,Het is eigenlijk turnen en dansen tegelijk", zegt Katiana, die ook nog lessen streetdance en moderne dans volgt én deel uitmaakt van het demonstratieteam. ,,De gezichtsuitdrukkingen die je maakt zijn ook leuk", vult Bente aan.

Op dit moment heeft Body Action een cheerdancegroep, op een totaal aantal van 750 leerlingen. De dansschool bestaat al 33 jaar, maar het ledenaantal is volgens Moens explosief gegroeid sinds Body Action zo'n zeven jaar geleden onderdak vond in Omnium. Zes dagen per week worden er lessen gegeven in twee danszalen en jaarlijks is er een grote uitvoering in de turnhal van het sport- en recreatiebedrijf. Die wordt dan omgebouwd tot een theaterzaal.