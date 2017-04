Cel voor bejaarde oplichter uit Goes

Zeeuwse schrijver laat bloed vloeien in Nollebos

16:31 GOES - Peter de Boevere, oud-topman van Zorgstroom, is liefhebber van thrillers en schreef altijd al graag. Of hij ook een roman kon schrijven, wist hij niet. ,,Het enige wat je dan kan doen is: gewoon proberen. Morgen ligt zijn eerste boek in de boekhandel.