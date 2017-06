Burgemeester René Verhulst verruilt Goes voor Ede

Golfles voor mensen met hersenletsel

20:02 GOES - Als je door hersenletsel niet zo makkelijk meer beweegt, prikkelgevoelig bent of zelfs gedeeltelijk verlamd, lijkt sporten bijna onmogelijk. Terwijl bewegen zo belangrijk is. Speciaal voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, Parkinson en MS, is er op De Goese Golf zaterdag een aangepaste introductieles golfen.