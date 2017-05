Brief aan de koning voor erkenning van 101-jarige oorlogsveteraan

Fransman Donatien Hamon (101) vocht in 1940 tegen de Duitsers in Zeeland. Hij hoorde bij het 271ste Regiment d'Infanterie. Tijdens de gevechten in Wemeldinge werd hij door een kogel geraakt in zijn long en milt. Hamon kroop op handen en voeten naar een veilige plek onderaan de dijk en werd een dag later pas naar het Sint Johannaziekenhuis in Goes gebracht. Niemand had verwacht dat hij het nog zou overleven, maar wonder boven wonder kwam hij er na zes operaties en een ziekenhuisopname van zeventien maanden toch weer bovenop.