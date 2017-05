Brand in woning 's-Heerenhoek

Biljarters van De Legerdiek in Goes willen gebouw overnemen van gemeente

17:15 GOES - De biljartvereniging die nu nog gebruik maakt van het gebouwtje De Legerdiek aan de Westwal in Goes wil daar niet weg. ,,We hebben de gemeente voorgesteld het pand over te nemen, maar daar krijgen we geen reactie op’’, stelt voorzitter Rien Koster.