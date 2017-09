Brand in garagebox Krabbendijke snel geblust

Is Freek de Jonge een Zeeuw?

15:45 ZIERIKZEE - 'Ben ik een Zeeuw?' is de titel van het nieuwste programma van Freek de Jonge. De cabaretier woonde in de jaren zestig in Goes, waar zijn vader predikant was. De voorstelling met verhalen en liedjes over Zeeland wordt in de boekenweek tussen 25 oktober en 2 november achtereenvolgens uitgevoerd in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, De Stenge in Heinkenszand, Porgy en Bess in Terneuzen, de Verwachting in Ritthem, Zaal onder de Toren in Wissekerke en Luctor et Emergo in Rilland.