Bram fietste langs 166 Zeeuwse plaatsen

WEMELDINGE - Zeeland is voltooid. Bram Witvliet uit Nijmegen wilde dit jaar alle Zeeuwse plaatsen per fiets bezoeken. Als bewijs fotografeerde hij elk plaatsnaambordje. Zaterdagmiddag was Wemeldinge het 166e en laatste bordje.

Het is een langlopend project. Elk jaar bestrijkt Witvliet een andere provincie. Zeeland was de tiende in de reeks. Volgend jaar volgt Zuid-Holland, waarna Drenthe in 2019 de rij sluit. In totaal heeft de fietser - verspreid over 184 tochten - inmiddels 2289 plaatsen bezocht. Daarvoor legde hij 18.733 kilometer af.

Voor Zeeland had Witvliet sinds maart 11 tochten en 1105 kilometer nodig. Daarmee was het niet een heel zwaar jaar. Voornaamste uitdaging was om, zonder auto, de verschillende delen van de provincie te bereiken. ,,Het was elke keer met het openbaar vervoer een beetje puzzelen. Maar verder heeft Zeeland relatief weinig moeite gekost.”

Hij was niet altijd even enthousiast over de omgeving. ,,Zeeland is niet de mooiste provincie waar ik heb gefietst en gaat ook niet heel hoog eindigen op mijn ranglijst. Het contact met het water vond ik wel bijzonder. Het fietsen over de Zeelandbrug was echt heel gaaf. Maar door de polder vond ik minder. Die wegen en dijkjes gaan op een gegeven moment echt vervelen. Het is allemaal hetzelfde. Die dorpjes had ik na een tijdje ook wel gezien.”

Alle dorpen en steden heeft hij nauwkeurig afgevinkt, maar daarnaast heeft hij diverse gehuchten of buurtschappen bezocht, zonder te streven naar volledigheid. ,,Het kost ook veel moeite om vooraf uit te vogelen of een gehucht een plaatsnaambordje heeft. En het project vind ik al omvangrijk genoeg. Maar buurtschappen die een leuke naam hebben, heb ik wel gedaan, zoals Nummer Een en Boerenhol. Qua rare plaatsnamen heb ik hier echt genoten. Groningen spande tot nu toe in dat opzicht de kroon, maar Zeeland kan er ook wat van.”

Hij is blij dat het er voor dit jaar al op zit. ,,Ik werk in het onderwijs en het schooljaar gaat weer beginnen. Ik ga ook op een nieuwe school werken. Dan is het fijn dat ik niet regelmatig helemaal naar Zeeland hoef om te gaan fietsen.”

Zeeland wil zich graag als fietsgebied profileren. De provincie heeft de zaken aardig op orde, vindt Witvliet. ,,De fietspaden zijn van prima kwaliteit en ook qua bewegwijzering ben ik nooit in de problemen gekomen, dus dat is wel heel prettig. Limburg is mijn favoriete provincie, maar daar schiet de bewegwijzering wel eens tekort. Dat heb ik in Zeeland niet ervaren.”