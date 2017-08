Borsele ruimt de kelder op: 80 kunstwerken mogen weg

Video Eigen gedenksteen raakt scheidend burgemeester René Verhulst

12:30 GOES - Voor René Verhulst wordt deze donderdag zonder twijfel een emotionele en beladen dag. Hij neemt vanmiddag officieel afscheid als burgemeester van Goes tijdens een buitengewone raadsvergadering met aansluitend receptie in de Grote Kerk, maar het eerste brok-in-de-keel-moment was er vanochtend al.