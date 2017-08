Borsele deelt ontlastputjes uit in de strijd tegen wateroverlast

Invulling voormalige V&D Goes compleet met komst slijterij

13:26 GOES - Met de komst van een slijterij heeft het voormalige V&D-pand aan het Schuttershof in Goes een volledig nieuwe invulling. Slijterij Bie de Bolle is de derde en laatste huurder van vloeroppervlak in het failliete warenhuis.