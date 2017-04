Beginnend bestuurder racet met 152 km/u op Sloeweg bij 's-Heerenhoek

Vandalen houden huis bij Actie Bamboes

13:28 KAPELLE - Actie Bamboes is gedupeerd door vandalen. In de nacht van donderdag op vrijdag is de glascontainer opengebroken en hebben onbekenden glas over het terrein bij sportcentrum Groene Woud in Kapelle gegooid. Daarbij werd ook glas in de metaalcontainer gegooid. De organisatie doet aangifte bij de politie.