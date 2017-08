Auto rijdt van dijk in Kruiningen en crasht tegen boom

Drie jongens aangehouden bij onderzoek naar straatroof in Goes

13:52 GOES - Twee 16-jarige jongens uit Middelburg en Oost-Souburg zijn tijdens een onderzoek naar een straatroof op het Groene Weidje in Goes als verdachte aangehouden. Een derde jongen (15) is eveneens aangehouden op verdenking van het kopen van gestolen goederen.