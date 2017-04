Arrestatie na bedreiging met vuurwapen in Kapelle

video Van alles en niets op Tussen Kunst en Iets in 's-Heer Arendskerke

22 april 'S-HEER ARENDSKERKE - Er was zaterdag weer van alles te zien in het Raadhuis in 's-Heer Arendskerke. Tijdens de tweede editie van Tussen Kunst & Iets exposeerden diverse kunstenaars hun werk. Oude bekenden zoals Barre Verkerke en Stefan Thelen, maar ook relatief 'jonge' kunstenaars als Theo van der Genugten toonden er hun creaties.