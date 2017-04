Amerikaan Mihaylovich exposeert in Goes

Komend weekeinde exposeert de Amerikaanse kunstschilder Alexander Mihaylovich in de ruimte van Oostinga Other Art aan de Kolveniershof in Goes.

Mihaylovich woont en werkt in Los Angeles. Geboren in New York staat hij als Amerikaan te boek. Maar met Servische ouders en grootouders zegt hij zich eigenlijk meer Europeaan te voelen. In zijn werk combineert hij zijn liefde voor archeologie en de oudheid.

De taferelen met klassieke standbeelden doen denken aan het werk van de Nederlandse schilder Carel Willink (1900-1983), die als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het magisch realisme wordt beschouwd. Mihaylovich is deze week in Goes en reageert blij verrast als de naam van Willink valt: ,,Ik heb zijn werk gezien en voel me vereerd.''

Volledig scherm Kunstwerk van Mihaylovich © Mechteld Jansen

In de expositieruimte van Dick Oostinga laat Mihaylovich naast schilderijen ook driedimensionaal werk zien, zoals een in een houten kistje gevangen werk waarin fragmenten van kranten te zien zijn. 'Humanity's final volume', is de titel.

De schilder laat ook landschappen zien, die geïnspireerd zijn op het werk van 'oude meesters': ,,Je ziet daar de aarde vóór de industrialisatie. Dat is zoals de wereld zou moeten zijn. Maar helaas niet is, door onze drang naar vooruitgang en de daarmee gepaard gaande vervuiling.''

Hij wijst naar de reeks 'Visages anciens', koppen van antieke beelden in 'koperen' platen. Mihaylovich: ,,Zij zijn onze slachtoffers.''