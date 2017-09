De Goese binnenstad leek soms wel pal aan zee te liggen, zoveel meeuwen cirkelden er krijsend door de lucht. De beesten zorgden voor overlast met hun gebiets en kabaal en daarom heeft de gemeente vorig jaar zomer de strijd aangebonden met de vogels, in samenwerking met inwoners, ondernemers en bezoekers. Geen afval op straat gooien en de meeuwen niet voeren, was het devies. Daarnaast werden daken voorzien van netten of pinnen, om te voorkomen dat de vogels daar nesten bouwen. De meeuw is een beschermde diersoort en mag niet worden gevangen of gedood.

Afgelopen voorjaar is een roofvogel ingezet die de meeuwen moest verjagen en is er voorlichting op scholen en aan pandeigenaren gegeven. Hen is gevraagd overlastplekken door te geven. Dat leverde meer dan zestig meldingen op, zegt wethouder Loes Meeuwisse. Ook zijn afgelopen voorjaar 'niet voeren'-bordjes bij de vesten geplaatst en daar is ook op gecontroleerd. Volgens Meeuwisse is de brede aanpak effectief gebleken. ,,We hebben op meer dan vijftig daken nesten verwijderd en op 24 daken netten gespannen. Afgelopen seizoen zijn er nog maar zes meldingen binnengekomen." Het is wel noodzakelijk om te blijven doorgaan met de aanpak van de overlast, zegt de wethouder. ,,We kunnen namelijk nog niet voorkomen dat de meeuwen uitwijken naar andere wijken in Goes. We willen als college daarom aan de raad voorstellen om structureel geld uit te trekken voor de bestrijding van meeuwenoverlast."