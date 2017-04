95-jarige Kees uit Lewedorp vliegt nog één keer naar zijn familie... in Canada

Het wordt geen All you need is love-tafereel met mensen die over straat rennen om hun geliefde vervolgens huilend in de armen te vallen. Daarvoor is de 95-jarige Kees de Kok uit Lewedorp een tikkeltje te nuchter en, toegegeven, misschien ook een tikkeltje te oud.

Toch wordt de reis naar Canada er eentje om nooit te vergeten. Het is waarschijnlijk de laatste keer dat Kees zijn geëmigreerde broers en zussen ziet. Alle ‘De Koks’ zijn ver in de tachtig of begin negentig, maar ze komen woensdag 10 mei allemaal naar de stad Lethbridge om het diamanten huwelijksfeest van Huib en Jannie de Kok te vieren.