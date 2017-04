Een cabrio kopen? Enkele tips!

De lente is in het land en bij vele cabriobestuurders gaat voor het eerst dit jaar het dak er weer af. Niet-cabrio rijders krijgen kriebels en dromen van ritjes langs landweggetjes, haren wapperend in de wind. Wij zochten voor je uit waar je op moet letten en wanneer je het beste tot koop kan overgaan. Zo krijg jij het meeste waar voor je geld!

Timing is alles

In de periode april tot en met juli zijn de meeste kapers op de kust; uit cijfers van autoportal AutoTrack blijkt dat er dan 30 procent meer wordt gezocht naar cabrio's in vergelijking met de wintermaanden. Vooral cabrio's in de prijsklasse tot € 10.000 stijgen behoorlijk in populariteit. Klinkt logisch, op een koude en natte winterdag krijg je niet bepaald zin om cabrio te rijden.

Maar het loont om ook tijdens de wintermaanden je cabrio-zoektocht verder te zetten; de verkoopprijs ligt gemiddeld iets lager in de wintermaanden én er wordt minder naar gezocht. Jouw kansen om de perfecte cabrio te vinden liggen dus een stuk hoger!

Hogere restwaarde

Ben je trouwens al trotse eigenaar van een cabrio? Dan hebben we goed nieuws; het aanbod cabrio's is in de afgelopen jaren afgenomen maar de restwaarde van je cabrio ligt hoger dan voorheen. Wil je de cabrio verkopen, dan is dit een mooi moment.

Voorkom een koude douche

Nederland is niet bepaald een land waar je het hele jaar zorgeloos 'dakloos' kunt rondrijden, wees dus alert bij aankoop en controleer altijd de staat van het dak. Zowel bij een softtop als een hardtop is het belangrijk om goed te controleren of het dak geen beschadigingen heeft; zo voorkom je natte haren of een nat pak bij de volgende plensbui en moet je niet investeren in een nieuw dak.



De ultieme test is natuurlijk die fikse plensbui, maar helaas heb je dat niet zelf in de hand. Kies daarom voor een waardig alternatief, de tuinslang. Spuit even het dak nat en je zal snel genoeg zien of er een probleem is met het dak