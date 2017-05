De toekomst volgens Silicon Valley

Wie computerspellen speelt, kent Nvidia van snelle processoren en hoogwaardige grafische kaarten. De laatste jaren groeit het bedrijf explosief en manifesteert het zich op andere manieren. Zo maakt het 3D-effecten voor vrijwel elke Hollywoodfilm en drukt het een steeds groter stempel op de automotive industrie.



Op de immense campus in Santa Clara, op een steenworp afstand van concurrent Intel, ontmoeten we Tim Wong, technisch expert op het gebied van autonoom rijden. ,,Het gebruik van neurale netwerken is de enige manier om autonome auto's tot een succes te maken'', klinkt het zelfverzekerd. ,,Onze technologie laat, simpel gezegd, de computers in een auto constant bijleren, zodat de autonome auto alsmaar beter wordt in zijn taak.''



Deep learning noemt Nvidia dit, en de demonstratie is indrukwekkend. Wong toont hoe hij camera's een ambulance laat herkennen. ,,We hoeven maar een foto in het systeem in te voeren en de software stelt zelf de vormen, kleuren, schaduwval en het formaat vast. Aan de hand daarvan bepaalt het systeem wat een ambulance is en onthoudt dat, waarna wij kunnen programmeren hoe een auto op zo'n object moet reageren. Dat doen we ook voor verkeerslichten, personen, vrachtwagens, dieren, enzovoorts. De leercurve van deze technologie is enorm.''