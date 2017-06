Zoveelste Fight of the Century, maar wel eentje met een twist

Mayweather gaf eerder ook al aan dat hij voor 100 miljoen dollar (ongeveer 90 miljoen euro) in de ring wilde stappen met McGregor. Daarbovenop zou Money buiten dit bedrag ook nog delen in andere opbrengsten zoals tv-gelden en sponsoring. Om maar een idee te geven: in 2015 nam hij het op tegen Manny Pacquiao in wat ook al de Fight of the Century werd genoemd.



Dat gevecht bracht naar schatting 536 miljoen euro op, waarvan 160 miljoen euro voor Mayweather was. De Amerikaan verdiende toen ongeveer 4,4 miljoen dollar per minuut. De goedkoopste kaartjes voor het gevecht kostten toen 1.300 euro. Op tweedehands sites werden er toen zelfs kaartjes aangeboden voor 115 duizend euro. Een krankzinnig bedrag voor een rondje boksen. Verwacht wordt dat dit gevecht een gelijkwaardig bedrag of meer zal opbrengen.



Dat beide heren voor opwinding zorgen, staat vast. Want meer dan nog maar eens een 'Gevecht van de Eeuw' is deze wedstrijd vooral een spektakel, maar wel eentje die aardig wat geld opbrengt.