Zeiler Heiner begint sterk in Hyères

Serena Williams zwanger én nummer 1 van de wereld

24 april Serena Williams is sinds vandaag weer de nummer één van de wereld. Dat zal voorlopig de laatste keer zijn, en misschien dat de Amerikaanse tennisster die positie in de toekomst wel nooit meer bereikt. De 35-jarige Williams maakte vorige week bekend zwanger te zijn en in 2018 terug te keren in het tenniscircuit.