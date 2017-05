Woning LeBron James racistisch beklad

Li Jie naar derde ronde op WK in Düsseldorf

20:56 De Nederlandse tafeltennisster Li Jie heeft op het WK in Düsseldorf de derde ronde bereikt. In de tweede ronde rekende de als veertiende geplaatste Nederlandse in vijf games af met de Slowaakse Eva Odorova: 4-1 (11-7 11-9 11-7 11-13 11-7)