Winnaar Volkov schakelde Semmy Schilt in om Struve te verslaan

De Nederlander Stefan Struve wist gisteren het UFC-gala in Ahoy geen passende afsluiting te geven. De Rus Alexander Volkov sloeg hem in de derde ronde naar de grond. Volkov had Nederlandse hulp ingeroepen om zich voor te bereiden op het gevecht.