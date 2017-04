Washington Wizards te sterk voor Atlanta Hawks in eerste play-offduel

Molinari wint Trophée Hassan II na play-off

20:40 Edoardo Molinari heeft de achtste editie van de Trophée Hassan II op zijn naam geschreven. In de play-off in Rabat was de de Italiaan te sterk voor de jonge Ier Paul Dunne. Het was voor Molinari zijn eerste zege op de Europese Tour in bijna zeven jaar.