Warriors verslaan Cavaliers in eerste wedstrijd NBA-finale

Kevin Durant scoorde 38 punten, Stephen Curry 28. Het is de dertiende winst op rij voor de Warriors. Bij de tegenstanders was het LeBron James die 28 punten maakte.

Het is het derde jaar dat Cleveland van de Golden State verliest in de opening van de finale. Het verlies weerhield de ploeg er vorig jaar niet van om als sterkste uit de 'best of seven' te komen.