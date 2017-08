Volleybalvrouwen plaatsen zich overtuigend voor WK

Oranje gaat zonder setverlies aan de leiding in de kwalificatiepoule, nadat het eerder Griekenland, België en Tsjechië versloeg. In de kwalificatiereeks in het Rotterdamse Topsportcentrum, waar de volleybalvrouwen in 2015 verrassend zilver haalden op het EK, wacht nog één wedstrijd. Zondag treedt Nederland aan tegen Bulgarije, dat nog in de race is voor het laatste ticket. De Bulgaarse vrouwen kunnen later op zaterdag deelname aan het WK veiligstellen tegen België. Mocht dat niet lukken, dan is het duel met Oranje van belang.