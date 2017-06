Volleyballers zonder geblesseerde Parkinson naar Final Four

De Nederlandse volleyballers kunnen komend weekeinde tijdens de wedstrijden in de Final Four van de World League (divisie 2) in Australië niet beschikken over Michael Parkinson.

De international viel zondag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Tsjechië in Den Haag uit met een verzwikte enkel. Parkinson is niet op tijd fit.

Ook Robbert Andringa verliet zondag het veld met een verzwikte enkel. Hij stapte maandag wel met de selectie het vliegtuig in naar Gold Coast. In Australië moet later deze week blijken of Andringa ook fit genoeg is om mee te doen.

Bondscoach Gido Vermeulen wilde Nimir Abdelaziz meenemen in plaats van Parkinson, maar omdat er een probleem was met zijn visumaanvraag kon hij niet mee, meldt de volleybalbond.

De Nederlandse volleyballers willen in Australië promotie naar de A-groep afdwingen. In de halve finale wacht zaterdag Slovenië, dat de groepsfase met 24 punten winnend afsloot. Oranje was met 21 punten als tweede geëindigd. De andere halve eindstrijd gaat tussen Australië en Japan, die met allebei zestien punten als derde en vierde eindigden.

Vorig jaar plaatste het team van Vermeulen zich ook voor de Final Four. In de halve finale werd toen verloren van Portugal, waardoor Nederland opnieuw in de B-groep aan de slag moest. De Nederlandse volleyballers plaatsten zich eind mei voor het WK van 2018. In 2002 deed Oranje bij de mannen voor het laatst mee aan de mondiale titelstrijd.