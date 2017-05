Volleyballers veel te sterk voor Moldavië

Cavaliers koersen af op derde NBA-finale op rij

7:25 De Cleveland Cavaliers zijn hard op weg naar de derde finale op rij in de NBA. In de halve eindstrijd tegen de Boston Celtics heeft de titelverdediger een voorsprong van 3-1 genomen. Cleveland won de vierde ontmoeting met 112-99 en heeft in de best-of-sevenserie nog één overwinning nodig.