Volleyballers naar huis na verlies tegen België

Het team van bondscoach Gido Vermeulen had in de laatste groepswedstrijd tegen België een overwinning van 3-0 of 3-1 nodig om nog kans te houden op een vervolg in het toernooi, maar dat gebeurde niet. In Katowice in Polen waren de Belgen met 21-25, 21-25 en 21-25 te sterk.