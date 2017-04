Visser haalt WK-limiet op 100 meter horden

Deurloo: Goud op EK is mogelijk

11:03 Na de Olympische Spelen van Rio staat voor turner Bart Deurloo vanaf woensdag met de EK in Cluj eindelijk weer een groot toernooi op het programma. Hoewel in de nationale selectie al weer veelvuldig over Tokio 2020 wordt gesproken, beseft de Rotterdammer dat er in Roemenië iets te halen valt.