Verhoeven wint titanenstrijd tegen Lazaar

Rico Verhoeven kreeg Ismael Lazaar bij de Glory 41 Superfights niet tegen de vlakte, maar het krachtsverschil in de Brabanthallen in Den Bosch was duidelijk. Verhoeven was in alle vijf de rondes de baas en werd door de jury tot winnaar aangewezen. Bekijk het slot van de partij.