Vechtsporter Tim Hague (34) overleden na knock-out

The Thrashing Machine werd in de tweede ronde tegen Braidwood knock-out geslagen tijdens een gevecht in Edmonton. Daarna werd hij overgebracht naar het ziekenhuis voor een hersenoperatie. Een dag later bleek de Canadees hersendood.

,,Het is met ongelooflijk verdriet dat we melden dat Tim vandaag is overleden,'' laat de zus van Hague, Jackie, weten in een verklaring. ,,Hij is overleden in het bijzijn van familie luisterend naar zijn lievelingsmuziek. We gaan hem zo missen.''