Van 't End mist WK judo vanwege schouderblessure

Duitse hockeyers zeker van groepswinst op EK na ruime zege

16:43 De Duitse hockeyers hebben zich tijdens de derde en laatste speelronde in de groepsfase van het Europees kampioenschap verzekerd van de eerste plaats in poule B. Het sterk verjongde team van bondscoach Stefan Kermas won in het Wagener Stadion in Amstelveen met 7-3 van Polen. Halverwege leidden de Duitsers met 3-2.