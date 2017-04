Van Eerd en Lammers tevreden over debuut in Le Mans Series

Het resultaat - elfde na twee tijdstraffen - was ondergeschikt voor Frits van Eerd en Jan Lammers bij het debuut gisteren in European Le Mans Series. Voor Racing Team Nederland ging het er op het circuit van Silverstone vooral om kilometers te maken in de aanloop naar de 24 uur van Le Mans.

Door Marcel Luyckx

De Silverstone 4 Hours was de openingsrace van de 2017 European Le Mans Series. Jumbo-directeur Van Eerd en oud Formule-1-coureur Jan Lammers deden het op het Britse circuit nog met zijn tweeën af. Tijdens de 24 uur van Le Mans medio juni krijgen ze versterking van de Braziliaan Rubens Barichello.

In de slotfase van de race reed Racing Team Nederland op de negende plaats. De achtste plaats in een veld van 36 auto's leek nog even haalbaar, maar mede door een tijdstraf vanwege het te vaak overschrijden van de zogeheten tracklimits, kwam de kanariegele Dallara als tiende over de finish. Enkele uren later werd dat gecorrigeerd naar een elfde plaats, omdat de rijtijd niet conform het reglement was verdeeld over de twee rijders.

Nieuw

,,Ik heb vooral heerlijk én heel veel gereden", keek Van Eerd tevreden terug. Voor mij is dit allemaal nieuw: het circuit, de race, de pitstops, de rijderswissels. Ik weet dat ik zelf en wij als team nog veel moeten leren en dat zijn we dan ook aan het doen. We hebben onze eerste race als nieuw team met een nieuwe auto uitgereden zonder technische problemen. Dat is een mooi begin.”

,,Het team, de auto en wij als rijders kunnen nog veel beter en dat gaan we ook doen", beloofde Lammers. ,,Verzachtende omstandigheden zijn dat Frits nog nooit op Silverstone had gereden en ik negen jaar geleden voor het laatst, toen nog op de oude lay-out. Ik had in de race al wel een stint waarin ik qua tijden in de top vijf zat, maar daarmee rookte ik mijn banden op en daarvoor moest ik na de tankstop boeten. Frits heeft geen enkele fout gemaakt en ging steeds beter. Feit is dat er een kopgroep is van zo’n acht man en daarin zit alles heel dicht bij elkaar. Aansluiting met die acht zou voor ons een mooie sprong zijn.”