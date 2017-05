Van der Vleuten derde in La Baule

Wall redt Wizards met 'buzzer beater'

13 mei De basketballers van Washington Wizards doen nog steeds mee in de strijd om de titel in de NBA. De ploeg dwong een zevende en beslissend duel af met Boston Celtics in de halve finales van de Eastern Conference. John Wall was de redder in nood: hij wierp luttele seconden voor de eindzoemer een driepunter binnen en bezorgde de Wizards daarmee een nipte zege van 92-91.