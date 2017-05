Uitstekende start Van Rijsselberghe in Medemblik

Bij de vrouwen staat Marit Bouwmeester derde na twee races in de Laser Radial. De winnares van de gouden plak bij de Spelen komt voor het eerst in actie sinds haar succesvolle optreden in Rio de Janeiro. ,,Het ging best lekker. Als de rest van de week net zo gaat, ben ik tevreden. Voor mij is het gewoon belangrijk weer ritme op te doen”, aldus de Friezin, die in de stand de Britse Alison Young en de Belgische Emma Plasschaert voor zich heeft.