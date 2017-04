Uitslagen EK turnen pas tien uur later officieel

Rockets pareren ontketende Russell Westbrook

8:32 De basketballers van Golden State Warriors hebben opnieuw gewonnen van Portland Trail Blazers in de play-offs van de Amerikaanse NBA: 110-81. De stand in de best-of-seven is nu 2-0 voor de ploeg uit Oakland, die door zijn sterke optreden in de reguliere competitie geldt als topfavoriet voor de titel.