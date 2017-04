Twee jaar schorsing voor tennisser Arasjov

Eerste klap voor Den Bosch in play-offs tegen Rotterdam

8:01 De basketballers van New Heroes uit den Bosch hebben een eerste tik uitgedeeld aan Rotterdam Basketbal in de play-offs. Het werd in het eerste duel in een best-of-three 82-61. Maandag - Tweede Paasdag - volgt duel twee in Rotterdam, volgende week donderdag een eventueel derde en beslissend duel in de Maaspoort. De winnaar speelt in de halve finale van de play-offs tegen de Groningse kampioen Donar.