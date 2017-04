Toch uitspraak in kort geding Franssen en judobond

Begin dit jaar kreeg de 27-jarige Franssen van de judobond te horen dat zij wordt uitgesloten van internationale wedstrijden. Na tegenvallende resultaten eist de judobond sinds september vorig jaar dat de beste Nederlandse judoka’s fulltime centraal op Papendal trainen. Dit is tegen de zin van Franssen.



De judoka in de klasse tot 63 kilogram studeert en woont al jaren in Rotterdam, waar zij werkt met haar krachttrainer en judotrainer die beiden niet verbonden zijn aan Papendal. Zij stelt niet te geloven in een andere aanpak voor een topprestatie op de Olympische Spelen van Tokyo in 2020. Daarnaast zou een verhuizing voor Franssen grote financiële consequenties hebben. Door een verandering van school is de judoka zeker van een studievertraging en daarmee een flinke studieschuld.



De judobond vindt echter dat zij de judoka’s voldoende tegemoet gekomen zijn. Voor topjudoka’s als Franssen geldt een overgangsjaar, zij hoeven pas na de WK in augustus fulltime te verhuizen.



Franssen kon tot voor kort op weinig openlijke bijval rekenen van andere judoka’s. Maar gisteravond stelde zwaargewicht Roy Meyer in de talkshow Pauw ook bezwaren te hebben tegen de zogenaamde centralisatie van de bond. De winnaar van het brons bij de EK judo van afgelopen weekeinde in Warschau traint bij dezelfde trainers als Franssen.