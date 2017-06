Titels naar triatleten Van Egdom en De Vries

Oranje-Rood laat zich in finale EHL aftroeven door Rot-Weiss Köln

17:56 Oranje-Rood is er niet in geslaagd de Euro Hockey League te winnen. In de finale van belangrijkste Europese clubprijs in het hockey werd de club uit Eindhoven afgetroefd door outsider Rot-Weiss Köln (3-2), dat tot gisteren in de EHL nooit verder was gekomen dan de vierde plaats.