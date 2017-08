Thomas Lüthi promoveert naar MotoGP

Jessica Blaszka mist kwartfinales WK worstelen

12:01 Jessica Blaszka is er bij de wereldkampioenschappen worstelen in Parijs niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken. In de klasse tot 48 kilogram verloor de Nederlandse worstelaarster in de tweede ronde nipt van de Turkse Evin Demirhan: 3-4.