Thomas en Olynyk loodsen Celtics naar halve finale NBA

In de halve eindstrijd wordt bepaald wie de kampioen van de Eastern Conference is. Daarin is Cleveland Cavaliers, met sterspeler LeBron James, de volgende opponent. Morgen is de eerste ontmoeting van tussen de twee topteams. De winnaar van de best-of-7-ontmoeting gaat strijden tegen de winnaar van de Western Conference voor de algehele titel van de NBA.



Isaiah Thomas was niet voor het eerst dit seizoen uitblinker bij de Celtics. Hij kwam tot 29 punten en werd daarmee topscorer. Ook de Canadees Kelly Olynyk had met 26 punten een belangrijk aandeel in het bereiken van de halve eindstrijd.



,,Complimenten aan de Boston Celtics. In het derde kwart leken alle ballen binnen te vallen. Zij deden ons daarmee pijn'', zei Scott Brooks, coach van de Washington Wizards. ,,Komend seizoen zullen wij nog sterker zijn.'' Bij de Wizards kwam Bradley Beal tot 38 punten.



Met de Cleveland Cavaliers treffen de Celtics nu de titelverdediger, die dit jaar in de play-offs nog ongeslagen is. Coach Brad Stevens van Boston legde de druk alvast bij Cleveland. ,,Zij zijn nog sterker dan vorig jaar.''