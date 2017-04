Tennisster Konta huilend van de baan na scheldpartij Nastase

De gemoederen in de Fed Cup-ontmoeting tussen Roemenië en Groot-Brittannië liepen vandaag wel erg hoog op. De partij tussen Johanna Konta en Sorana Cirstea moest zelfs korte tijd gestaakt worden, nadat de Britse huilend de baan had verlaten.

De Roemeense captain Ilie Nastase speelde een negatieve hoofdrol. De 70-jarige voormalig nummer één van de wereld ontstak in woede toen het fanatieke publiek in Constanta (bij een stand van 6-2, 1-2 in het voordeel van Konta) door de umpire tot kalmte werd gemaand.

,,We zitten hier niet naar een opera te kijken", foeterde hij. Om daarna Konta en de Britse captain Anne Keothavong uit te maken voor 'fucking bitches'.

Terwijl Nastase het stadion werd uitgestuurd, was Konta zo van slag dat ze een game later de baan in tranen verliet. De nummer zeven van de wereld toonde veerkracht door na een korte onderbreking alsnog met 6-2 en 6-3 van Cirstea te winnen.

Baby Serena

Het was niet voor het eerst dit weekend dat Nastase in opspraak kwam. In aanloop naar de Fed Cup-ontmoeting zou hij zich hebben uitgelaten over de zwangerschap van Serena Williams en daarbij behoorlijk over de schreef zijn gegaan. ,,Laten we eens afwachten welke kleur het kind wordt, chocolade met melk?", zou hij volgens een Britse journaliste hebben gezegd.

Nastase was niet blij dat zijn woorden in de openbaarheid kwamen en stormde daarom zaterdagochtend de persruimte binnen om bij de bewuste journaliste verhaal te halen. De adrenaline was blijkbaar nog niet weggezakt toen hij een paar uur later bij de partij tussen Konta en Cirstea zat.

De internationale tennisfederatie ITF liet vandaag weten een onderzoek te openen naar de mogelijk racistische opmerkingen van de oud-winnaar van Roland Garros en de US Open. Ook zijn beledigingen richting de Britse ploeg zullen ongetwijfeld nog een staartje krijgen.