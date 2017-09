Struve verzuimt Ahoy gedroomd slotakkoord van UFC-show te geven

Het zwaargewicht, dat niet alleen zwaar is maar ook boomlang (2,13 meter), kon niet wachten om ten overstaan van het Nederlandse publiek zijn kwaliteiten te vertonen. De sfeer in Ahoy kreeg al een boost toen de in Nederland wonende Afghaan Siyar Bahadurzada te sterk was voor Rob Wilkinson en Alistair Overeem op de televisieschermen zijn vuist balde, maar het ging pas echt los bij de entree van ‘Skyscraper’. Het ‘Holland, Holland’ galmde over de tribunes, terwijl zijn opponent Volkov onder een striemend fluitconcert de octagon betrad.



De Nederlandse steun ten spijt was Struve niet opgewassen tegen de Rus, die zijn eigen legertje supporters op de tribune had zitten. Na twee rondes waarin de Beverwijker uitdeelde maar nog meer incasseerde, sloeg Volkov hem in de derde ronde naar de grond. Zo kreeg Ahoy niet het zo gewenste slotakkoord van de grote UFC-show.